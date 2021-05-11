مسعود ينضم لمعسكر المصري استعدادا للغزل.. وناشىء يعوض 3 غيابات

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 19:38

كتب : أيمن عيد

أحمد مسعود حارس المصري

يعود أحمد مسعود حارس المصري البورسعيدي لمعسكر الفريق الذي يبدأ مساء اليوم بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة، حسبما علم FilGoal.com.

وكان الحارس قد غاب في المباريات الـ 3 الأخيرة من الدوري أمام الأهلي وأسوان ومصر للمقاصة، بداعي الإجهاد.

مسعود البالغ 29 عاما خاض 17 مباراة بقميص الفريق البورسعيدي وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات واستقبل 12 هدفا فقط الموسم الحالي في الدوري.

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واستدعى على ماهر، أحمد صابر من صفوف فريق الناشئين والذي يشغل مركز خط الوسط والجناح الأيمن.

انضمام صابر يأتي لتعويض غياب الثلاثي، عمر كمال وكريم العراقي وعمرو موسى بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 21 مباراة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثالث، و12 نقطة عن الزمالك المتصدر.

ويستعد المصري لملاقاة غزل المحلة في الجولة 22 من الدوري يوم الجمعة المقبل 14 مايو، على ملعب الإسكندرية.

المصري أحمد مسعود في الدوري
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