تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد بديل ضد دينيزلي سبور

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 18:24

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يجلس مصطفى محمد لاعب مصر احتياطيا مع فريقه جالاتا سراي ضد مضيفه دينيزلي سبور اليوم الثلاثاء في الجولة 41 من الدوري التركي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

وحامت الشكوك حول لحاق مصطفى (23 عاما) بالمباراة بعد تعرضه لإصابة أمام بشيكتاش.

وتألق مصطفى مع جالاتا سراي منذ انضمامه للفريق على سبيل الإعارة في يناير الماضي من الزمالك.

أخبار متعلقة
لاجازيتا: يوفنتوس سيستغني عن بيرلو.. زيدان وأليجري مرشحان لخلافته مران الأهلي - مشاركة أجايي.. وجلسة لـ موسيماني مع أكرم توفيق وهاني شكوك حول لحاق فيراتي باليورو بيراميدز يواجه الإنتاج أثناء الأولمبياد

شارك في 15 مباراة وسجل 7 أهداف.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن بشيكتاش المتصدر.

ويتبقى لكل فريق مباراتان في البطولة.

مصطفى محمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصطفى محمد: فاتح تريم وثق في لتسديد ركلة الجزاء المعادة.. وقدمي مازالت تؤلمني 13 دقيقة | المحترفون
الجزيرة بطلا لدوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه 14 دقيقة | آسيا
فاتح تريم يوضح سبب إصراره على تسديد مصطفى محمد ركلة الجزاء المعادة 28 دقيقة | المحترفون
جوارديولا بعد التتويج بالدوري: هذا هو الموسم الأصعب.. سنتذكر دائما الطريقة التي فزنا بها 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دخل بديلا فسجل ثنائية.. مصطفى محمد يقود جالاتا سراي لقهر دينيزلي.. واللقب يشتعل بسقوط بشيكتاش ساعة | المحترفون
استراحة في إسبانيا - ليفانتي (0) (2) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
وزير الرياضة: سيتم هدم وبناء استاد المصري بتكلفة 500 مليون جنيه ساعة | الدوري المصري
انتصار هام لـ ليستر على بدلاء يونايتد ويهدي مانشستر سيتي لقب الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 اعتذار وتوضيح 3 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك