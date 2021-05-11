تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد بديل ضد دينيزلي سبور
الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 18:24
كتب : FilGoal
يجلس مصطفى محمد لاعب مصر احتياطيا مع فريقه جالاتا سراي ضد مضيفه دينيزلي سبور اليوم الثلاثاء في الجولة 41 من الدوري التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
وحامت الشكوك حول لحاق مصطفى (23 عاما) بالمباراة بعد تعرضه لإصابة أمام بشيكتاش.
وتألق مصطفى مع جالاتا سراي منذ انضمامه للفريق على سبيل الإعارة في يناير الماضي من الزمالك.
شارك في 15 مباراة وسجل 7 أهداف.
📢 #GALAXI #DNZvGS 👇 pic.twitter.com/IuXoNebleP— Galatasaray EN (@Galatasaray) May 11, 2021
Yedeklerimiz: Okan, Şener, Henry, Linnes, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli #DNZvGS— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 11, 2021
ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن بشيكتاش المتصدر.
ويتبقى لكل فريق مباراتان في البطولة.