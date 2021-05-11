تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد بديل ضد دينيزلي سبور

يجلس مصطفى محمد لاعب مصر احتياطيا مع فريقه جالاتا سراي ضد مضيفه دينيزلي سبور اليوم الثلاثاء في الجولة 41 من الدوري التركي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي

وحامت الشكوك حول لحاق مصطفى (23 عاما) بالمباراة بعد تعرضه لإصابة أمام بشيكتاش.

وتألق مصطفى مع جالاتا سراي منذ انضمامه للفريق على سبيل الإعارة في يناير الماضي من الزمالك.

شارك في 15 مباراة وسجل 7 أهداف.

Yedeklerimiz: Okan, Şener, Henry, Linnes, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli #DNZvGS — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 11, 2021

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن بشيكتاش المتصدر.

ويتبقى لكل فريق مباراتان في البطولة.