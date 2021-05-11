بيراميدز يواجه الإنتاج أثناء الأولمبياد

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي لشهر يوليو المقبل بعدما كان مقررا لها يوم 19 مايو الجاري.

وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي أن اللقاء سيجري دون لاعب منتخب مصر الأولمبي، والذي سيشارك في دورة طوكيو 2020.

وطلب بيراميدز تأجيل المباراة بسبب مواجهتيه ضد إنيمبا النيجيري.

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ويستضيف بيراميدز فريق إنيمبا في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم الأحد ثم يخوض الإياب بعد أسبوع.

ولم يقرر اتحاد الكرة بعد استمرار الدوري أثناء الأولمبياد والذي سيجبر الأندية على فقدان لاعبيها المنضمين لمنتخب مصر الأولمبي.

وتنطلق بطولة كرة القدم للرجال في الأولمبياد في 22 يوليو موعد مباراة مصر الأولى ضد إسبانيا.

بيراميدز الإنتاج الحربي
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