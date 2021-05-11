بيراميدز يواجه الإنتاج أثناء الأولمبياد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي لشهر يوليو المقبل بعدما كان مقررا لها يوم 19 مايو الجاري.

وأوضح الاتحاد عبر حسابه الرسمي أن اللقاء سيجري دون لاعب منتخب مصر الأولمبي، والذي سيشارك في دورة طوكيو 2020.

وطلب بيراميدز تأجيل المباراة بسبب مواجهتيه ضد إنيمبا النيجيري.

ويستضيف بيراميدز فريق إنيمبا في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم الأحد ثم يخوض الإياب بعد أسبوع.

🔴 تأجيل مباراة الانتاج وبيراميدز واقامتها بدون اللاعبين الأولمبيين .. ⬇️ ⬇️ وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب نادي بيراميدز بتأجيل مباراته مع الانتاج الحربي التي كان مقررا اقامتها 19 مايو الحالي ضمن مسابقة الدوري الممتاز ، وذلك لإقامتها بين مباراتي بيراميدز الأفريقيتين#EFA pic.twitter.com/2eGl4Or3eK — EFA.eg (@EFA) May 11, 2021

ولم يقرر اتحاد الكرة بعد استمرار الدوري أثناء الأولمبياد والذي سيجبر الأندية على فقدان لاعبيها المنضمين لمنتخب مصر الأولمبي.

وتنطلق بطولة كرة القدم للرجال في الأولمبياد في 22 يوليو موعد مباراة مصر الأولى ضد إسبانيا.