شكوك حول لحاق فيراتي باليورو

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان ببطولة يورو 2020 الشهر المقبل بسبب الإصابة.

وأوضح باريس سان جيرمان أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب إصابته في الركبة.

سيلعب المنتخب الإيطالي مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره التركي بعد شهر بالتمام والكمال من الآن.

وتتواجد إيطاليا في المجموعة الأولى مع تركيا وويلز وسويسرا.

فيراتي تعرض للإصابة خلال تدريبات سان جيرمان الأسبوع الماضي وغاب عن تعادل الفريق الباريسي مع رين في الدوري الفرنسي.

وتأكد غياب فيراتي عن مباراة نصف نهائي كأس فرنسا ضد مونبلييه يوم الأربعاء، والمباراتين الأخيرتين للفريق بالدوري الفرنسي ضد ريمس وبريست هذا الشهر.

يذكر أن البالغ من العمر 28 عاما غاب عن بطولة يورو 2016 بسبب الإصابة، بينما غاب المنتخب الإيطالي عن نهائيات كأس العالم 2018.

بطولة يورو 2020 تأجلت لعام كامل بسبب انتشار فيروس كورونا.