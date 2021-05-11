الزمالك يشكو الأهلي بسبب "جمهور" القمة.. ويطالب بالتحقيق في "التنمر" ضد لاعبيه

أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي تقديم مذكرة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يشكو فيها الأهلي بسبب "الحضور الجماهيري" في لقاء الناديين الذي انتهى بنتيجة 1-1 يوم الإثنين في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الزمالك اعتراضه على "الأعداد الزائدة من الجماهير التي حضرت المباراة، ورفضه خوض اللقاء إلا بعد خروج تلك الأعداد التي سمحت إدارة الأهلي بحضورهم رغم إقامة المباريات بدون جماهير، وأنها استجابت لطلب مراقب المباراة بخوض المباراة مع إثبات الواقعة بتقريره وحتى لا يفتعل النادي أزمات للكرة المصرية وخاض المباراة بصورة طبيعية".

وأشار إلى أن المذكرة تضمنت رصدا لـ"السب والقذف والتنمر من الحضور تجاه لاعبي الزمالك على مدار شوطي اللقاء لاسيما قائد الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا)".

وطالب النادي اتحاد الكرة بـ"التحقيق واتخاذ ما يلزم لضمان الحفاظ على حقوق الأندية، ولعدم تكرار مثل هذه الأمور الفترة المقبلة".

وحل الزمالك ضيفا على غريمه التقليدي يوم الإثنين في استاد القاهرة واستطاع إدراك التعادل عن طريق فرجاني ساسي بعدما سجل صلاح محسن للأهلي.

وفي صباح الثلاثاء أعلن اتحاد الكرة إيقاف شيكابالا مباراتين بسبب "سوء السلوك"، وتغريم الناديين. (التفاصيل)

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي في البطولة.

ويستضيف الزمالك فريق إنبي يوم الجمعة.