ديشامب عن مشاركة بنزيمة في اليورو: لست بابا نويل

أجهض ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أي أحلام لكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد حول إمكانية عودته لصفوف الديوك في بطولة يورو 2020 الشهر المقبل.

ولم ينضم بنزيمة لمنتخب فرنسا منذ عام 2015، بعد اتهامه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا.

عند سؤاله عما إذا كان لديه أي خطط لإدراج بنزيمة في قائمة فرنسا في يورو 2020 قال ديشامب: "أنا لست بابا نويل، لست هنا لأعلن عن مفاجآت".

وأضاف في تصريحات نقلتها جريدة ذا صن: "لدي لاعبون ما زالوا يتعافون من الإصابات، ولا أملك كل المعلومات حول وضعهم".

وتابع "سأصدر قائمة أولية يوم 18 مايو، ولكن ستكون هناك مباريات بعد ذلك. فهناك من سيشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

ويلعب مانشستر يونايتد ضد فياريال في نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 مايو، ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 من الشهر نفسه.

وأكمل المدرب البالغ من العمر 52 عاما "علينا أن نأمل أن يسير كل شيء على ما يرام".

وأتم "القائمة الوحيدة التي تهمنا هي التي نرسلها إلى الاتحاد الأوروبي يوم 1 يونيو".

ولعب بنزيمة 81 مباراة دولية مع فرنسا سجل بها 27 هدفا وسجل 18.

استبعاد بنزيمة من المنتخب الفرنسي فوّت عليه فرصة تحقيق كأس العالم عام 2018 والتي حققها الديوك في روسيا بعد الفوز على كرواتيا في النهائي.

ويقدّم بنزيمة موسما مذهلا مع فريقه ريال مدريد، إذ سجل 28 هدفا وصنع 8 في 43 مباراة خاضها هذا الموسم.