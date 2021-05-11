ماركا: لابورت قد يشارك في اليورو مع إسبانيا وليس فرنسا

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 16:21

كتب : FilGoal

إيمريك لابورت

يقترب إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي من اللعب في بطولة أمم أوروبا المقبلة بقميص منتخب إسبانيا.

إيميريك لابورت

النادي : مانشستر سيتي

إسبانيا

وكان لابورت قد شارك بقميص منتخب فرنسا في فترة الشباب والناشئين ولم يسبق له اللعب للمنتخب الأول لأي منهم.

وكشفت صحيفة ماركا أن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا طالب اتحاد الكرة بالنظر في إمكانية استدعاء لابورت.

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وأشار التقرير إلى تجهيز لابورت أوراقه اللازمة للسماح لإسبانيا باستدعائه في 21 مايو.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينتظر تأكيد نهائي من فيفا قبل السماح بانضمامه لمنتخب إسبانيا.

وكشف تقرير ماركا أنه سيتم تأكيد انضمام لابورت إلى إسبانيا من عدمه بشكل رسمي غدا الأربعاء.

ولد لابورت في مدينة أجين الفرنسية وانضم إلى نادي أتليتك بلباو وقضى ثماني سنوات هناك قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو.

مثل لابورت منتخب فرنسا في مختلف مستويات الشباب ولكنه لم يمثل الفريق الأول أبدا، كما أن ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا قد أوضح أنه خارج خططه.

يورو 2020 إسبانيا فرنسا لابورت
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