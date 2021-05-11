بوفون: قد أعتزل بعد الرحيل عن يوفنتوس

أوضح جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس أنه قد يعتزل كرة القدم بعد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

جيانلويجى بوفون النادي : يوفنتوس

وقال أيقونة إيطاليا لقناة beIN Sports:"مستقبلي واضح ومحدد. مسيرتي الجميلة والطويلة مع يوفنتوس ستنتهي الموسم الجاري. سأعتزل، أو أخوض تجربة جديدة لو وجدت حافزا، أو أسلك مسارا آخر، سآخذ ذلك في الاعتبار".

وواصل "أشعر أني قدمت كل شيء ليوفنتوس. تلقيت كل شيء ولا يمكنني تقديم أكثر من ذلك".

وعلق بوفون (43 عاما) على خسارة يوفنتوس للقب الدوري بعدما توج به في المواسم التسعة السابقة.

وأضاف اللاعب الأسبق لبارما وباريس سان جيرمان "افتقدنا الاستمرارية. في المباريات ضد الخمسة أو الستة الأوائل، فزنا. تعادلنا أحيانا وخسرنا بعض المباريات. لكن خسرنا نقاطا غبية ضد فرق أقل. هذا يعني أن شخصية الفريق بحاجة للنضج".

وأردف متحدثا عن زميله كريستيانو رونالدو "الفرد يتحسن حين يحقق الفريق أهدافا مهمة. بخلاف ذلك، يتأثر سلبا".

وانتقل بوفون ليوفنتوس من بارما عام 2001، ووضع نفسه ضمن مصاف أساطير العملاق الإيطالي بعشرات البطولات التي حققها وهو يحرس عرين السيدة العجوز.

وغادر بوفون يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان في صيف 2018، ولكنه عاد إلى تورينو بعد عام واحد.

ولعب بوفون 683 مباراة بقميص البيانكونيري حصد فيهم 10 ألقاب دوري، و5 ألقاب كأس.

بطل العالم مع الأتزوري في 2006، حصد أيضا لقب أفضل لاعب في إيطاليا عام 2017.

وشارك بوفون في 8 مباريات فقط مع يوفنتوس في موسم مخيب يحتل فيه المركز الثالث، بعد أن كسر إنتر ميلان احتكاره للقب الدوري الإيطالي المستمر منذ 2012.