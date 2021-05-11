بايرن يفقد جرويتسكا ونيانزو حتى نهاية الموسم

سيغيب ليون جوريتزكا لاعب وسط بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وأوضح بايرن عبر موقعه أن اللاعب أصيب بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر خلال الفوز 6-0 ضد بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت.

الدولي الألماني البالغ من العمر 26 عامًا، شارك كبديل، لكنه اضطر لمغادرة الملعب عقب مرور 10 دقائق فقط من مشاركته.

كما أفاد بايرن بأن الاتحاد الألماني لكرة القدم قرر معاقبة تانجوي نيانزو بالإيقاف لمباراتين في الدوري الألماني بسبب طرده المباشر في المباراة نفسها.

بذلك سيغيب المدافع الفرنسي عن مباراتي الفريق البافاري ضد فرايبورج يوم السبت القادم وضد أوجسبورج السبت التالي.