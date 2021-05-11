إبراهيم عبد الله: لماذا التعنت ضد الزمالك؟ سنتوج بلقب الدوري رغم أنف أحمد مجاهد

انتقد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك قرار اتحاد الكرة بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا مباراتين للسلوك غير الرياضي.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف شيكابالا مباراتين بسبب السلوك غير الرياضي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق بين الأهلي والزمالك.

وقال إبراهيم عبد الله عبر قناة أون تايم سبورتس: "لماذا إيقاف شيكابالا مباراتين؟ الإشارة كان يقصد بها أنه يريد استكمال اللقاء وتسجيل الهدف بالقدم اليسرى مثلما فعلها في المباراة الماضية".

وشدد "الزمالك سيكون بطل الدوري رغم أنف أحمد مجاهد وتعنت اتحاد الكرة".

وأضاف عبد الله "اتحاد الكرة يتعنت ضد الزمالك، تغريم الأهلي إقرار منهم بالسماح بدخول الجماهير رغم أنها مباراة دون جماهير وهذا تعنت لا نقبله".

وتابع عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك "فمن أين السباب الجماعي؟ هل من مجلس إدارة الأهلي؟ العلاقة بين إدارة الناديين ممتازة".

وأوضح عبد الله "لماذا الكيل بمكيالين؟ تم إيقاف إمام عاشور 12 مباراة بسبب فيديو مسجل فماذا فعلتم مع حسين الشحات الذي أهان قائد الزمالك ورمزه في برنامج تليفزيوني؟".

واختتم تصريحاته "لا أعلم لماذا التعنت وهل تريدون إهداء البطولة لفريق ما؟ إصدار عقوبة ضد شيكابالا في اليوم التالي؟ وعدم قبول طعن الزمالك ضد إمام عاشور مقابل حفظ التحقيق مع سيد عبد الحفيظ، نريد إرساء العدالة".