الزمالك: لا نفكر في الاستغناء عن كارتيرون.. وساسي يريد الاستمرار

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

أوضح حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك أن النادي لا يدرس إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.

وقال السمري عبر قناة أون تايم سبورتس: "إدارة النادي لا تفكر في الاستغناء عن كارتيرون".

وتابع "لماذا التغيير والفريق على قمة الدوري؟ التغيير في هذا التوقيت سيكون صعبا".

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وواصل تصريحاته "راتب المدرب؟ مشكلة المستحقات المالية مشكلة عامة تعانيها الأندية".

وتحدث السمري موقف التجديد للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك "الملف بين اللاعب ورئيس النادي".

وأتم "حضرت اجتماعا بينهما بعد إحدى التدريبات ورئيس النادي قال له (هتقعد هتقعد) وفرجاني رد (سأبقى، أريد الاستمرار)".

ولا يزال الزمالك يحاول إقناع ساسي بتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب ساسي للزمالك منذ رحل عن النصر السعودي في 2018.

توج النجم التونسي مع الفريق بأربعة ألقاب.

الزمالك باتريس كاريترون فرجاني ساسي
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