حازم إمام: إلى متى سنبقى في الخروج عن السياق؟ يجب أن ينتبه شيكابالا ولا يرد على الاستفزاز

انتقد حازم إمام لاعب الزمالك السابق الخروج عن السياق في مباراة القمة أمس الإثنين.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك الأهلي

وكان شيكابالا قد تعرض للهتاف من جماهير الأهلي قبل أن يشير إلى حذائه، وتعرض للإيقاف مباراتين بسبب السلوك غير الرياضي.

وقال حازم إمام عبر إذاعة أون تايم: "إلى متى سنبقى وسط هذه الحالة من الجدل؟ ما الداعي للسباب ولماذا الخروج عن السياق؟".

وشدد إمام "شيكابالا يجب أن ينتبه ولا يرد، هم يستفزونك لتتورط في الخطأ ويتم معاقبتك، الجماهير تعلم أن شيكابالا يُستفز".

وأوضح "تجد ناس مرضى يشتمونه ليعاقب على رد فعله، كلنا تعرضنا للسباب وإذا لم ترد ستشعر الجماهير بالزهق وتنسى".

وأضاف حازم إمام "لماذا شيكابالا بالتحديد الذي يتعرض للسباب؟ لم يفعل شيئا هذه المرة، بل كان يصافح مدرب الأهلي واللاعبين بشكل جيد وودي للغاية".

واختتم إمام تصريحاته "شيكابالا في أفضل حالاته الفنية تشعر أنه يلعب وهو سعيد".

وكان لقاء قمة الجولة 21 بين الأهلي والزمالك قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.