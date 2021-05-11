إنييستا مستمر في اليابان حتى 2023

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 13:17

كتب : FilGoal

إنييستا - فيسيل كوبي

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني يوم الثلاثاء تجديد تعاقد النجم الإسباني أندريس إنييستا لعامين إضافيين.

إنييستا الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ37 يوم الثلاثاء يلعب في صفوف كوبي منذ صيف 2018 عقب الرحيل من برشلونة.

ويتعافى بطل كأس العالم 2010 من إصابة تعرض لها في ديسمبر 2020، حيث عاد للمشاركة في المباريات تدريجيا في الأسابيع الأخيرة.

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ويتواجد فيسيل كوبي في المركز الخامس بجدول الدوري الياباني بعد خوض 13 مباراة.

إنييستا قاد كوبي للتتويج بكأس اليابان 2019 كأول لقب في تاريخ النادي، ثم كأس السوبر 2020.

جدير بالذكر أن الدولي الإسباني السابق لعب في صفوف برشلونة لمدة 16 عاما حقق خلالها العديد من الألقاب والبطولات.

أندرياس إنييستا فيسيل كوبي
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