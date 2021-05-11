سكاي: رغم التتويج بالدوري.. مستقبل كونتي في إنتر محل شك

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 12:26

كتب : FilGoal

كونتي

توج إنتر بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما لكن يبدو أن ذلك لن يكون كفيلا باستمرار أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

وكشفت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن مشاكل مالية قد تتسبب في رحيل كونتي عن الفريق وبالتبعية عدد من اللاعبين والمديرين التقنيين.

وأشار التقرير إلى طلب ملاك النادي من اللاعبين التخلي عن أجر شهرين لمساعدة الفريق ماليا بعد جائحة فيروس كورونا.

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وألغى كونتي بالفعل مؤتمره الصحفي قبل المباراة ضد روما لتجنب نشر الشائعات حول مستقبله.

وأوضح التقرير إلى جلسة بين كونتي وملاك النادي عقب مواجهة يوفنتوس أو أودينيزي لحسم مستقبله.

وكشف التقرير رحيل بعد الأسماء الكبيرة في الفريق إذا رحل كونتي عن القيادة الفنية.

كما أضاف التقرير أن جوزيبي ماروتا وبييرو أوسيليو قد يرحلا أيضا بسبب المشاكل المالية للنادي.

وكان كونتي قد تولى القيادة الفنية لفريق إنتر في صيف 2019 ونجح في تحقيق لقب الدوري التاسع عشر في تاريخ النادي والأول منذ 11 عاما.

إنتر كونتي الدوري الإيطالي
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