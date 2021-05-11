إبراهيموفيتش يغيب عن مواجهتي تورينو وكالياري

يغيب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان عن مواجهة فريقي تورينو وكالياري في الدوري الإيطالي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وتعرض إبراهيموفيتش للإصابة في فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد على يوفنتوس وخضع لفحوصات طبية جديدة اليوم الثلاثاء.

وقال ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان: "الخبر السيء الوحيد هو إصابة إبراهيموفيتش".

وكشف "إصابته عبارة عن التواء خفيف في الركبة لكنه لن يكون متاحا أمام تورينو أو كالياري".

ويحل ميلان ضيفا على تورينو مساء غد الأربعاء قبل أن يواجه كالياري مساء الأحد.

ويسعى ميلان للحاق إبراهيموفيتش بمواجهة أتالانتا الأسبوع المقبل في ختام مسابقة الدوري الإيطالي.

وأضاف بيولي "دعونا نرى كيف ستكون التطورات الأسبوع المقبل ومدى إمكانية مشاركته".

وينافس ميلان مع فرق نابولي وأتالانتا ويوفنتوس على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة بالتساوي مع أتالانتا صاحب المركز الثاني.