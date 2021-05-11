فخر الدين بن يوسف: الإسماعيلي تجاوز المرحلة الحرجة.. وأهدافي من جُمل نتدرب عليها

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 11:02

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي

أشاد التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي بأداء فريقه في المباريات الأخيرة والخروج من المرحلة الحرجة.

وتغلب الإسماعيلي على البنك الأهلي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي بذلك انتصاره الرابع على التوالي ليسير بخطى ثابتة منذ تولي إيهاب جلال المسؤولية.

أخبار متعلقة
عماد سليمان لـ في الجول: إيهاب جلال يشرف على إدارة مباريات الإسماعيلي من المستشفى قطار الدراويش يدهس البنك الأهلي.. الإسماعيلي يحقق الفوز الرابع على التوالي قائمة الإسماعيلي – المحمدي يعود ضد البنك الأهلي بعد غياب 248 يوما مدرب الإسماعيلي: تخفيف الضغوط سبب ظهور الفريق بشكل أفضل

وقال بن يوسف: "إحرازي الأهداف توفيق من الله وبالتأكيد من جمل فنية نتدرب عليها بشكل يومي".

وتابع "أحمد الله على خروج الإسماعيلي من المرحلة الحرجة التي كنا فيها خلال الفترة الماضية".

وأضاف النجم التونسي "الآن نحن في مركز أفضل بعيدا عن الضغوط بعد الفوز في 4 مباريات متتالية".

وسجل فخر الدين بن يوسف ثلاثة أهداف في أخر مباراتين للإسماعيلي.

واختتم بن يوسف تصريحاته "نشكر جماهير الإسماعيلي على دعمها ونعدها بأننا سنقاتل لاستمرار الانتصارات".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويفصل الإسماعيلي الآن 10 نقاط فقط عن المربع الذهبي بعدما كان فريق الدراويش بعيدا عن فرق المقدمة.

ورفع فخر الدين بن يوسف رصيده إلى 7 أهداف ليفصله 3 أهداف عن تصدر قائمة هدافي الدوري.

الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف
نرشح لكم
أخر الأخبار
متفوقا على صلاح.. ترينت يفوز بجائزة أفضل هدف لليفربول في شهر أبريل 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فخر الدين بن يوسف: الإسماعيلي تجاوز المرحلة الحرجة.. وأهدافي من جُمل نتدرب عليها 42 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 11 مايو 2021.. برشلونة للحفاظ على آماله في الليجا ومانشستر يونايتد 58 دقيقة | مصر
أمين عمر لـ في الجول: أريد منكم مشاهدة المباراة وتقييمنا.. نُجهض فكرة الحكام الأجانب 9 ساعة | الدوري المصري
مجاهد: قلت لحكام القمة 3 أشياء قبل اللقاء.. وسنقدم موعد انتهاء الدوري 9 ساعة | الدوري المصري
عماد سليمان لـ في الجول: إيهاب جلال يشرف على إدارة مباريات الإسماعيلي من المستشفى 10 ساعة | الدوري المصري
قمصان: مباراة القمة بروفة مميزة لـ صنداونز 10 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: الدوري لم يحسم ولنا في إسبانيا عبرة.. ويضحكون علينا بسبب مانشستر يونايتد 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 اعتذار وتوضيح 3 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد 4 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك