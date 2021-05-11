فخر الدين بن يوسف: الإسماعيلي تجاوز المرحلة الحرجة.. وأهدافي من جُمل نتدرب عليها

أشاد التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي بأداء فريقه في المباريات الأخيرة والخروج من المرحلة الحرجة.

وتغلب الإسماعيلي على البنك الأهلي بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

وحقق الإسماعيلي بذلك انتصاره الرابع على التوالي ليسير بخطى ثابتة منذ تولي إيهاب جلال المسؤولية.

وقال بن يوسف: "إحرازي الأهداف توفيق من الله وبالتأكيد من جمل فنية نتدرب عليها بشكل يومي".

وتابع "أحمد الله على خروج الإسماعيلي من المرحلة الحرجة التي كنا فيها خلال الفترة الماضية".

وأضاف النجم التونسي "الآن نحن في مركز أفضل بعيدا عن الضغوط بعد الفوز في 4 مباريات متتالية".

وسجل فخر الدين بن يوسف ثلاثة أهداف في أخر مباراتين للإسماعيلي.

واختتم بن يوسف تصريحاته "نشكر جماهير الإسماعيلي على دعمها ونعدها بأننا سنقاتل لاستمرار الانتصارات".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق 5 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

ويفصل الإسماعيلي الآن 10 نقاط فقط عن المربع الذهبي بعدما كان فريق الدراويش بعيدا عن فرق المقدمة.

ورفع فخر الدين بن يوسف رصيده إلى 7 أهداف ليفصله 3 أهداف عن تصدر قائمة هدافي الدوري.