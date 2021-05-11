مواعيد مباريات الثلاثاء 11 مايو 2021.. برشلونة للحفاظ على آماله في الليجا ومانشستر يونايتد

في غياب لمباريات الدوري المصري اليوم، تقام لقاءات بالدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

كما يلعب محترفنا مصطفى محمد مع فريقه جالاتاسراي في إثارة أخر جولتين بالدوري التركي.

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تقام ثلاث مباريات من الجولة 36 بالدوري الإسباني اليوم أبرزها برشلونة عندما يحل ضيفا على ليفانتي في العاشرة مساء.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 75 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

أما في الدوري الإنجليزي فيستضيف مانشستر يونايتد فريق ليستر سيتي في السابعة مساء ضمن مباريات الجولة 36 من المسابقة.

وفي إيطاليا يستضيف نابولي فريق أودينيزي في التاسعة إلا ربع مساء ضمن مباريات الجولة 36.

ويسعى نابولي في الحفاظ على مقعده المؤهل لدوري أبطال أوروبا في ظل اشتعال المنافسه بينه وبين فرق يوفنتوس وميلان وأتالانتا.

وفي الدوري التركي يحل جالاتاسراي ضيفا على دينيزلسبور ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة.

ويحتل جالاتاسراي الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد المركز الثالث برصيد 78 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بيشكتاش المتصدر.