أمين عمر لـ في الجول: أريد منكم مشاهدة المباراة وتقييمنا.. نُجهض فكرة الحكام الأجانب

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 02:01

كتب : بسام أبو بكر

أمين عمر وطاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك - الدوري المصري

يرى أمين عمر حكم قمة الأهلي والزمالك، إن التحكيم بمستواه الحالي، يٌجهض فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات القمة.

الأهلي تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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وقال أمين عمر في تصريحات لـFilGoal.com: "لا أستطيع تقييم نفسي، لكن أريد من الناس مشاهدة المباراة وتقييمي. نحن نقدم أداء جيدا، لكنني لا أريد الحديث وأريد من الناس أن يتحدثوا هم عن مستوانا".

وأضاف "نحن الآن نجهض تماما فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات القمة".

الحكم الدولي استمر "لم أشعر بأي ضيق خلال 90 دقيقة من لاعبي الفريقين، بالعكس لقد سهلوا الأمر علي، وعلاقتهم جيدة جدا".

حكم القمة تحدث أيضا عبر قناة صدى البلد، فقال "الحمد لله شرفنا التحكيم المصري، وبإذن الله تكون بداية لأن تدار كل قمم الأهلي والزمالك بتحكيم مصري".

وعن تصريحات إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك قبل اللقاء بأنه ينتمي ووالده للأهلي، قال "لا أعرف بتلك التصريحات ولم أتابعها. فصلت نفسي عنها تماما ومن يقول أي شيء يقول، لا أرد على أي شخص".

وأتم "الجهازان الفنيان للأهلي والزمالك كانا راضيان عن الأداء التحكيمي اليوم، وكلاهما جاء إلي وهنأني بعد المباراة".

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