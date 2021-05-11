أمين عمر لـ في الجول: أريد منكم مشاهدة المباراة وتقييمنا.. نُجهض فكرة الحكام الأجانب

يرى أمين عمر حكم قمة الأهلي والزمالك، إن التحكيم بمستواه الحالي، يٌجهض فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات القمة.

الأهلي تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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جنرال التعليق: "نهايات مسلسلاتنا كلها مفاجأت وغير متوقعة زي نتيجة مباريات القمة اليوم"

تعادل #الاهلي_الزمالك ١/١ في #مباراة_القمة ١٢٢ 🦅🏹⚽️❤️#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/vZPGMbqLkV — WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 10, 2021

وقال أمين عمر في تصريحات لـFilGoal.com: "لا أستطيع تقييم نفسي، لكن أريد من الناس مشاهدة المباراة وتقييمي. نحن نقدم أداء جيدا، لكنني لا أريد الحديث وأريد من الناس أن يتحدثوا هم عن مستوانا".

وأضاف "نحن الآن نجهض تماما فكرة استقدام حكام أجانب لمباريات القمة".

الحكم الدولي استمر "لم أشعر بأي ضيق خلال 90 دقيقة من لاعبي الفريقين، بالعكس لقد سهلوا الأمر علي، وعلاقتهم جيدة جدا".

حكم القمة تحدث أيضا عبر قناة صدى البلد، فقال "الحمد لله شرفنا التحكيم المصري، وبإذن الله تكون بداية لأن تدار كل قمم الأهلي والزمالك بتحكيم مصري".

وعن تصريحات إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك قبل اللقاء بأنه ينتمي ووالده للأهلي، قال "لا أعرف بتلك التصريحات ولم أتابعها. فصلت نفسي عنها تماما ومن يقول أي شيء يقول، لا أرد على أي شخص".

وأتم "الجهازان الفنيان للأهلي والزمالك كانا راضيان عن الأداء التحكيمي اليوم، وكلاهما جاء إلي وهنأني بعد المباراة".