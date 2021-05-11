عماد سليمان لـ في الجول: إيهاب جلال يشرف على إدارة مباريات الإسماعيلي من المستشفى

شكر عماد سليمان المشرف على الكرة في الإسماعيلي، إيهاب جلال المدير الفني للفريق على مجهوده رغم إصابته بفيروس كورونا.

الإسماعيلي حقق فوزه الرابع على التوالي وتجاوز مضيفه البنك الأهلي بهدفين دون رد في الجولة 21 للدوري المصري.

وصرّح سليمان لـ FilGoal.com: "أشكر إيهاب جلال على مجهوده الفترة الماضية لإعداد اللاعبين بالشكل اللائق".

وأضاف: "رغم تواجد إيهاب جلال في المستشفى، إلا أنه يدير المباريات مع حمد إبراهيم ويشرف على كافة الاستعدادات".

وتابع: "الفوز على البنك الأهلي يؤكد أننا في الطريق الصحيح".

وواصل: "المباراة كشفت عن ظهور قوام أساسي لنا، مع وجود لاعبين بدلاء جاهزين للمساهمة في أي وقت".

وأكمل: "نتمنى استمرار هذه الأجواء المميزة مع زيادة التركيز لدى اللاعبين، لأنه كلما زادت الانتصارات زادت صعوبة المباريات المقبلة".

وأتم: "كسبنا عودة باهر المحمدي ليعود إلى المجموعة بعد غياب طويل قبل مرحلة صعبة منتظرة، نريد وضع الفريق في مكان يليق به ونبتعد عن الهبوط".



























وسجّل هدفي الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف، وأري بابل.

ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 23 نقطة ويتقدّم إلى المركز 13، بفارق 5 نقاط كاملة عن مراكز الهبوط.

فيما تجمّد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز 16.

ليكون ذلك الفوز هو الأول تاريخيًا للإسماعيلي على البنك الأهلي في الدوري المصري، إذ التقيا مرة وحيدة في الدور الأول وانتهت 0-0.

كما أكمل الإسماعيلي 4 انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه إيهاب جلال –الغائب لإصابته بـ كورونا-، وهو أمر لم ينجح الدراويش في تحقيقه منذ أبريل 2018 تحت قيادة بيدرو بارني.

وتواصل سجل البنك الأهلي السيئ على ملعبه، إذ لم يفز فيه إلا بمباراة واحدة كانت أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة.