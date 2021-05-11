أرقام في الجول - معدل مضاعف لـ الشناوي.. وتألق الونش

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 00:55

كتب : FilGoal

أوباما ومحمد الشناوي - الأهلي والزمالك

في كل مباراة في الموسم الحالي من الدوري تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لـ2.23 كرة أمام منافسه.

لكنه ضد الزمالك يوم الإثنين ذاد عن مرماه ببسالة خمس مرات من إجمالي ست تسديدات بين القائمين والعارضة.

ما يعني أن حارس منتخب مصر تصدى لضعف عدد الكرات التي يبعدها عن مرمى الأهلي في كل مباراة في الدوري.

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تألق الشناوي صعب مهمة الزمالك من أجل التسجيل إلى أن تمكن فرجاني ساسي من هز الشباك الحمراء.

الونش

في المقابل، تفوق محمود حمدي "الونش" على نفسه مرة أخرى، وكان أكثر لاعبي الزمالك استخلاصا للكرة، 16 مرة.

وهو أيضا رقم أعلى من متوسط استخلاص الونش للكرة في كل لقاء في الدوري، 11.66 مرة.

كان الونش سدا منيعا أمام محاولات الأهلي ولم يكن سببا في انفراد صلاح محسن بمحمد عواد ليستقبل الزمالك هدفا في الدقيقة 72.

الأهلي الزمالك
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