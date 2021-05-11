صلاح أمين يواصل الزحف ويتخطى عماد متعب.. ويستهدف شحاتة وفضل وصالح سليم

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 00:48

كتب : FilGoal

صلاح أمين - وادي دجلة

واصل صلاح أمين لاعب وادي دجلة تحقيق الأرقام الرائعة بهدفه في شباك سموحة

صلاح أمين دخل بديلا وسجل هدفا متأخرا لـ دجلة خلال الهزيمة 1-2 أمام الفريق السكندري

ورغم العودة للقاهرة دون أي نقطة، إلا أن أمين واصل تعزيز أرقامه التهديفية الرائعة

تعرّف على الرقم الرائع الذي وصل إليه صلاح أمين من هــــــــنــــــــا

صلاح أمين وادي دجلة في الدوري الدوري المصري
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