صلاح أمين يواصل الزحف ويتخطى عماد متعب.. ويستهدف شحاتة وفضل وصالح سليم
الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 00:48
كتب : FilGoal
واصل صلاح أمين لاعب وادي دجلة تحقيق الأرقام الرائعة بهدفه في شباك سموحة
صلاح أمين
النادي : وادي دجلة
صلاح أمين دخل بديلا وسجل هدفا متأخرا لـ دجلة خلال الهزيمة 1-2 أمام الفريق السكندري
ورغم العودة للقاهرة دون أي نقطة، إلا أن أمين واصل تعزيز أرقامه التهديفية الرائعة
تعرّف على الرقم الرائع الذي وصل إليه صلاح أمين من هــــــــنــــــــا
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