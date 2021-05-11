مؤتمر موسيماني: لماذا لم يحدث معنا مثل صنداونز؟.. وأتمنى ألا يتكرر معي ما وقع لجوارديولا

تسائل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سبب عدم تأجيل مباراة فريقه ضد الزمالك قبل مواجهة ماميلودي صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وتعادل الأهلي مع ضيفه الزمالك إيجابيا بهدف لمثله مساء يوم الإثنين في الجولة 21 من الدوري المصري.

وتحدث موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "مباراة صعبة بكل وضوح لعبنا ضد فريق جيد ولم تكن مباراة سهلة".

وواصل "تستيطعون رؤية أن الزمالك كان يلعب من أجل كرامته لم يكن يريد الهزيمة ضدنا لثلاث مرات متتالية مننا، لقد أعطونا قتالا جيدا اليوم".

وأردف "في المباريات الأخيرة التي لعبناها كنا نسجل أولا ودائما يعودون وهذا يظهر مدى جودة الزمالك، أعتقد من العدل اقتسام نقاط المباراة".

قبل أن يستدرك "لكن من وجهة نظرنا خسرنا نقطتين على ملعبنا، ومع تحليل النتيجة فقد حصلنا على أربع نقاط من الزمالك من أصل 6 ونسير جيدا، أحيانا لا تحقق كل ما تريده".

وعن استقبال الأهلي للأهداف قال: "نحاول الحفاظ على نظافة شباكنا ودائما أقول لفريقي يجب أن نسجل أهدافا في كل مباراة أحب هذا".

وشدد المدرب الجنوب إفريقي "لكن لو لعبنا ثلاث مباريات وتعادلنا سلبيا فهذا ليس جيدا".

قبل أن يستدرك مجددا "لكن لو في بطولة إفريقيا لو استقبلنا هدفا لن يكون هذا جيدا لذا يجب أن نحقق ذلك خاصة إن كنا نخوض المباراة على ملعبنا".

وبسؤاله هل تأثر الأهلي في القمة بتفكيره في مواجهة صنداونز أجاب بحسم "هل قال ذلك أي شخص؟ نحن ركزنا في مباراة الزمالك ونركز في لقاء صندوانز حينما يأتي وقتها".

وعن تأثير الجهد البدني بسبب توالي المباريات على الأهلي قال موسيماني: "بالطبع أثر علينا وتستطيعون رؤية ذلك في نهاية المباراة ضد الزمالك".

وأكمل "نحن الفريق المصري الوحيد الذي يلعب في دوري أبطال إفريقيا لماذا تم وضع مباراة مثل تلك ضد الزمالك قبل مواجهة صنداونز ولم يتم تأجيلها مثلما حدث مع صنداونز في جنوب إفريقيا لإعطائهم راحة قبل مباراتنا؟".

وأردف "لكن هذه هي طبيعة الدوري المصري وسنحاول التأقلم مع كل الظروف".

وأكمل "صنداونز فريق قوي وصنعنا وحشا والآن يريد هزيمتي ولا مشكلة فهذه هي كرة القدم، رأيت جوارديولا واجه برشلونة حينما كان مع بايرن وخسر منهم، أتمنى ألا أخسر مثله

وعن عدم وجود متعة في أداء الأهلي قال: "هل نظرت لتاريخ الأهلي في السبع سنوات الأخيرة؟ لم نفز بدوري أبطال إفريقيا وفي الموسم الماضي تأهلنا لربع النهائي في الثانية الأخيرة من دور المجموعات في السودان وفي النهاية فزنا باللقب".

وأكمل المدرب الجنوب إفريقي حديثه "الموسم الجاري تأهلنا مبكرا وبنقاط أكثر، وفزنا بدوري الأبطال والدوري والكأس وحصلنا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية وأمامنا السوبر المصري والإفريقي ونعمل على الفوز بكليهما، كل ذلك ولم نفز 5-0 أو 6-0".

وواصل "لم أشاهد فريقا مصريا يفوز 5-0 أو 6-0 في دوري أبطال إفريقيا، نعم لسنا الأفضل لكننا نفعل كل شيء ينبغي لنا القيام به".

وأكمل "انظروا ليورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو وهانز فليك بماذا يشعرون الآن وبرشلونة الذي يملك ميسي وكلهم خارج دوري أبطال أوروبا الآن؟".

وأتم موسيماني حديثه "نعم كما قلت لسنا الأفضل ولكننا نعمل على تحقيق المطلوب".

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