الأهلي يستعد لصن داونز دون راحة

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 00:22

كتب : حسام نور الدين

الأهلي والزمالك

قرر الجهاز الفني للأهلي خوض مران الفريق الجماعي دون راحة مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق، في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتقام المباراة بملعب الأهلي we السلام.

بينما تقام مباراة العودة بعد أسبوع في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، ولا يزال للأحمر مباراتين مؤجلتين.

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