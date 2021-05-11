مؤتمر كارتيرون: لا يحق لـ الأهلي الاعتراض على التحكيم.. والتبديلات أتت ثمارها

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 00:17

كتب : أحمد شوقي صلاح

مؤتمر باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

يرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بأن فريقه ظهر بشكل جيد ومختلف أمام الأهلي عن لقاء الدور الأول، فيما لا يرى إن الأهلي يحق له الاعتراض على التحكيم.

الأهلي والزمالك تعادلا بهدف لكل فريق على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وقال باتريس كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قدمنا مباراة جيدة واستحققنا نقطة التعادل".

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وأضاف "كل لاعبي الزمالك أدوا بصورة جيدة وعالجنا السلبيات التي ظهرت في لقاء الدور الأول".

كارتيرون أتبع "هدف الأهلي جاء من الجانب الأيمن لنا، وقمت بعدها بتبديلات لتنشيط تلك الجبهة، وتلك التبديلات لعبت دورا كبيرا في تحقيق التعادل".

المدرب الفرنسي واصل "نخوض المباريات بطرق مختلفة، لكن الفارق بين مباراة اليوم ولقاء الدور الأول هو عدم وجود مساحات بين لاعبي الفريق وهو ما ساعد على الظهور بمستوى جيد في اللقاء. لم نستغل العرضيات بالفعل، لكننا شكلنا خطورة كبيرة على مرمى الأهلي".

وعن التحكيم قال كارتيرون "الأهلي لا يحق له الاعتراض على التحكيم، أشرف بنشرقي كان يستحق ركلة جزاء بعد التحام قوي من بدر بانون ولم يحتسبها الحكم. وهدف الأهلي لن تجد له إعادة توضح صحته من عدمه".

مدرب الزمالك اختتم حديثه بالتطرق للمنافسة على الدوري، فقال "المنافسة على الدوري صعبة، والدليل على ذلك خسارة بيراميدز بالأمس، والمنافس له مباريات مؤجلة".

وأتم "الزمالك يتصدر المسابقة مؤقتا، والمنافسة على الدوري تحتاج لقوة ذهنية مثلما حدث اليوم بعد التأخر في النتيجة، واستطاع اللاعبون العودة للقاء وتحقيق التعادل".

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب من 21 مباراة، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى 41 نقطة من 19 مباراة.

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