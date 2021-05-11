أسوان يفشل في فك عقدة الجونة ويكتفي بنقطة

الثلاثاء، 11 مايو 2021 - 00:01

كتب : FilGoal

الجونة - أسوان

تعادل الجونة أمام ضيفه أسوان بهدف لكل طرف في استاد خالد بشارة بالجولة 21 للدوري المصري.

أسوان تقدّم بواسطة محمد جابر ميدو، فيما أدرك الجونة التعادل عن طريق لؤي وائل.

ليرفع الجونة رصيده إلى 26 نقطة في المركز 12، ويرفع أسوان رصيده إلى 21 نقطة في المركز 15، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

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وتواصلت عُقدة أسوان في الدوري أمام وادي دجلة، إذ لم ينتصر عليه مطلقا في 4 مواجهات، واكتفى بتعادلين وهزيمتين.

وتواجه الفريقان قبل أسبوعين تقريبا في دور الـ16 لكأس مصر، وخرج أسوان فائزا بهدف وحيد.

وأكمل الفريقان 3 مباريات متتالية دون فوز في الدوري المصري هذا الموسم.

محمد جابر ميدو تقدّم لـ أسوان في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم، منها هدفين في آخر مباراتين.

لكن لؤي وائل تعادل لـ الجونة في الدقيقة 58 بعد ركلة ركنية نفذها عمرو السعداوي، ويرفع رصيده إلى هدفين هذا الموسم.

المباراة عرفت بطاقة حمراء لـ إسلام سري لاعب أسوان في الدقيقة 73 بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

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