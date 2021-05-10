قطار الدراويش يدهس البنك الأهلي.. الإسماعيلي يحقق الفوز الرابع على التوالي

الإثنين، 10 مايو 2021 - 23:52

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي

واصل الإسماعيلي نتائجه الرائعة، وفاز على مضيفه البنك الأهلي بهدفين دون رد في ملعب بتروسبورت بالجولة 21 للدوري المصري.

وسجّل هدفي الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف، وأري بابل.

ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 23 نقطة ويتقدّم إلى المركز 13، بفارق 5 نقاط كاملة عن مراكز الهبوط.

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فيما تجمّد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز 16.

ليكون ذلك الفوز هو الأول تاريخيًا للإسماعيلي على البنك الأهلي في الدوري المصري، إذ التقيا مرة وحيدة في الدور الأول وانتهت 0-0.

كما أكمل الإسماعيلي 4 انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه إيهاب جلال –الغائب لإصابته بـ كورونا-، وهو أمر لم ينجح الدراويش في تحقيقه منذ أبريل 2018 تحت قيادة بيدرو بارني.

وتواصل سجل البنك الأهلي السيئ على ملعبه، إذ لم يفز فيه إلا بمباراة واحدة كانت أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة.

تأخر المباراة

المباراة بدأت متأخرة 9 دقائق عن موعدها الأصلي، بسبب عدم تواجد سيارة الإسعاف في ملعب بتروسبورت.

مع ظهور سيارة الإسعاف وحل الأزمة، انطلق اللقاء، وكاد الإسماعيلي أن ينهي الشوط الأول متقدما بتسديدة محمد صادق التي اصطدمت بالقائم.

في الشوط الثاني تقدّم الإسماعيلي بالدقيقة 58 برأسية بن يوسف بعد عرضية محمد هاشم.

ليرفع التونسي رصيده إلى 8 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم، منهم 3 أهداف في آخر مباراتين.

الدقيقة 89 شهدت رجوع الحكم لتقنية الفيديو واتخاذه قرار بطرد أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي بسبب تدخل عنيف.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أضاف الأنجولي بابل هدفا ثانيا بعد تمريرة عماد حمدي.

الإسماعيلي لم يتوقّف عن الهجوم، فنفذ بن يوسف ركلة حرة رائعة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ارتدت من القائم.

بعدها مباشرة أهدر بابل انفرادا أمام تألق السعدني حارس المرمى، هجمة كانت الأخيرة في اللقاء.

الإسماعيلي البنك الأهلي في الدوري الدوري المصري
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