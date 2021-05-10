وزير الرياضة يزور بورسعيد لبدء إجراءات إنشاء استاد المصري

يزور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محافظة بورسعيد غدا الثلاثاء لبدء إجراءات إنشاء استاد النادي المصري.

وكشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة سيزور بورسعيد، غدًا الثلاثاء، للبدء في إجراءات تنفيذ توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء استاد النادي المصري.

ومن المقرر أن يستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكتله البرلمانية لمحافظة بورسعيد، وذلك بالديوان العام للمحافظة.

وأشار محمود حسين، إلى أن تلك الزيارة تأتي بناء على الجهود والاتصالات المكثفة التي بذلت في الشهور الماضيه للبدء في أعمال إنشاء استاد النادي المصري في نفس موقعه الحالي وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وبالشكل الذي يليق ببورسعيد وجماهيرها العظيمة.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن الجهود والاتصالات المبذولة في ملف استاد النادي المصري لم ولن تتوقف لحين تحقيق الحلم الكبير لجماهير النادي المصري، مضيفًا ان :"النادي المصري ليس مجرد نادي جماهيري، ولكنه كيان وطني عظيم يمثل روح بورسعيد، وجزء تاريخي وطني مهم في حياة المصريين.

كان استاد المصري ضمن ملف منتخب مصر لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019، قبل أن تكتشف اللجنة الهندسية لترميمه بأن مدرجات آيلة للسقوط، ليصدر قرار بمنع استضافته للمباريات.