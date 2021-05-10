وداعا صاحب الشارب الأسطوري.. تيجريس يعلن رحيل مدربه فيريتي بعد 11 عاما

أعلن نادي تيجريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، عن رحيله مدربه البرازيلي ريكاردو فيريتي.

ويرحل فيريتي مع نهاية عقده مع تيجريس، بعد الهزيمة أمام أتلاس في المرحلة النهائية لمنافسات الدوري المكسيكي "كلاوسورا".

لتنتهي رحلة دامت منذ 2010 عندما تولى فيريتي تدريب تيجريس، وقاده لنجاحات أسطورية.

ووجّه تيجريس الشكر لمدربه التاريخي في بيان رسمي، كما غيّر صور حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتجسد شارب فيريتي المميز.

وفاز فيريتي بالدوري المكسيكي 5 مرات مع تيجريس، بالإضافة إلى لقب في كأس المكسيك، و3 ألقاب سوبر مكسيكي، ودوري أبطال كونكاكاف النسخة الماضية، بالإضافة إلى وصافة كوبا ليبرتادوريس، ووصافة مونديال الأندية الأخير بعد الهزيمة بصعوبة أمام بايرن ميونيخ.

ويمتلك فيريتي الجنسية المكسيكية بجانب البرازيلية، ويعمل في المكسيك منذ حوالي 30 عاما.

وسبق لـ فيريتي تدريب أونيفيرسيداد، وجوادالاخارا، وتولوكا، وموريليا، كما أشرف على تدريب منتخب المكسيك بشكل مؤقت في 3 مناسبات وقاده للفوز بالكأس الذهبية 2015.

وذكر موقع "ناسيون ديبورتيس" المكسيكي أن المرشح الأبرز لخلافة فيريتي هو ميجيل هيريرا المدير الفني السابق للمكسيك خلال مونديال 2014.