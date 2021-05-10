مدرب صنداونز: زواني جاهز لمواجهة الأهلي

أعلن مانكوبا منجكيثي مدرب صنداونز، أن مهاجمه ثيمبا زواني، سيكون جاهزا لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض زواني لإصابة في فوز صنداونز على ماريتزبرج 2-0، ليثير شكوك البرازيليين في مشاركة صاحب الـ 12 هدفا أمام الأهلي.

ولكن مدرب صنداونز قال في تصريحات نقلتها جريدة تايمز لايف: "يبدو أنه سيكون قادرا على اللعب في مصر، الإصابة لم تكن خطرة".

وأوضح "كنا أكثر حرصا معه لذا سحبناه من الملعب. كان من الممكن أن يتحول الشد الخفيف إلى تمزق لذا أخرجناه أمام ماريتزبرج".

ويلعب صنداونز أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 15 و22 من الشهر الجاري في مواجهة تتكرر للموسم الثالث على التوالي.