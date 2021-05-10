تشكيل الأهلي - أيمن أشرف وربيعة أساسيان أمام الزمالك

الإثنين، 10 مايو 2021 - 20:42

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

المصري - الأهلي

أعلن الأهلي تشكيله لمباراة اليوم الإثنين ضد ضيفه الزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأحمر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد - حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

البدلاء: علي لطفي - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان - أكرم توفيق - مروان محسن - صلاح محسن - والتر بواليا

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الأهلي مباراتين أقل من الزمالك.

وتنطلق القمة في تمام التاسعة والنصف مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

الأهلي الدوري المصري
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