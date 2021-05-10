تشكيل الزمالك - المثلوثي أساسي.. وبلا مهاجم صريح أمام الأهلي

الإثنين، 10 مايو 2021 - 20:47

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

بيراميدز - الزمالك

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة مضيفه الأهلي اليوم الإثنين في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأبيض:

حراسة المرمى: محمد عواد

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الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي

الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما"

البدلاء: محمود عبد الرحيم "جنش" - حازم إمام - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - حميد أحداد - محمود عبد العزيز - مروان حمدي - محمد أشرف "روقا"

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي.

وتنطلق القمة في تمام التاسعة والنصف مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

الزمالك الأهلي الدوري المصري
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