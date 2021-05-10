ميدالية ذهبية لـ عزمي محيلبة في كأس العالم للرماية

الإثنين، 10 مايو 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

عزمي محيلبة

حصد الرامي المصري عزمي محيلبة الميدالية الذهبية في منافسات السكيت في كأس العالم للرماية، المقامة حاليا في إيطاليا.

وتفوق محيلبة على الأمريكي فينسنت هانكوك صاحب ذهبية أولمبياد لندن 2012 وحصد ميداليته الذهبية الأولى عبر تاريخ مشاركاته في بطولات العالم.

وسجل محيلبة 56 نقطة في المنافسة الأخيرة على الميدالية، متفوقا على هانكوك بنقطة وحيدة.

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وسبق لمحيلبة صاحب الـ 30 عاما الفوز بميداليتين برونزية وفضية في منافسات كأس العالم في عام 2014.

أما بالنسبة لبطولات إفريقيا، فحقق محيلبة الميدالية الذهبية في 2011 و2014 و2017 بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للرماية.

عزمي محيلبة رماية
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