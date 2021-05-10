ساليرنيتانا يعود للدوري الإيطالي ومالكه يخسر بسبب الصعود

عاد نادي ساليرنيتانا للدوري الإيطالي بعد 23 عاما من الغياب، بعد أن ضمن المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، بالفوز على بيسكارا في الجولة الأخيرة من المسابقة 3-0.

وبتأهل ساليرنيتانا رفقة إمبولي للدوري الممتاز، سيتجه مونزا مع بريشيا وليتشي وفينيزيا وسيتاديللا وكييفو فيرونا لخوض الملحق.

مونزا وليتشي تأهلا للدور الثاني من الملحق بالفعل بفضل حصولهما على المركزين الثالث والرابع، حيث سيواجه ليتشي الفائز من فينيزيا وكييفو، ويواجه مونزا الفائز من سيتاديللا وبريشيا.

وفي النهاية يتقابل الفائز من المباراتين على تذكرة التأهل.

وكان كروتوني وبارما قد ضمنا هبوطهما إلى الدرجة الثانية الإيطالية الموسم المقبل، بينما تظل البطاقة الثالثة معلقة بين أكثر من فريق قبل 4 جولات على نهاية الـ "سيريا آ".

وبصعود ساليرنيتانا، صار على مالكه كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو، بيع حصته في أحد الناديين التزاما بقواعد عدم امتلاك نفس الشخص لأكثر من ناد في نفس الدوري.

ومن المنتظر أن يبيع لوتيتو حصته في النادي الصاعد حديثا، وأمامه 30 يوما لفعل ذلك.

ولن يتمكن ساليرنيتانا من المنافسة في دوري الدرجة الأولى، في حال عدم قيام لوتيتو بعملية البيع.