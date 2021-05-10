رئيس الاتحاد: يوفنتوس لن يتمكن من اللعب في الدوري الإيطالي وهو عضو في السوبر الأوروبي

فجر جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مفاجأة كبرى، حيث شدد أن يوفنتوس لن يمكنه المشاركة في الدوري الأيطالي الموسم المقبل، إذا ظل عضوا في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكان يوفنتوس أحد 3 أندية لم تنسحب من المشروع، مع ريال مدريد وبرشلونة.

وقال جرافينا في تصريحات لراديو Kiss Kiss الإيطالي: "يوفنتوس لا يمكنه أن يكون عضوا من دوري السوبر الأوروبي عندما يبدأ الموسم الجديد، إن استمر هذا الوضع، لن يشارك في الدوري الإيطالي. متأسف للجماهير لكن القواعد هي القواعد وهي تسري على الجميع"

وأتم "أتمنى أن ينتهي هذا الموقف سريعا".

وقبل يومين، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إعادة دمج 9 من الأندية المنسحبة من مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

الأندية هي: مانشستر يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي، أرسنال، توتنام هوتسبير، تشيلسي، أتليتكو مدريد، إنتر ميلان، ميلان.

وأوضح يويفا في بيانٍ مطوّل أن تلك الأندية التسعة التي انسحبت من دوري السوبر "المزعوم" –بحسب وصف يويفا- قد وافقت على إجراءات إعادة دمجها مرة أخرى في هيكل الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، وجّه يويفا رسالة إلى الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الذي لم يعلن انسحابه من دوري السوبر وأكد على التزامه بها.

وقال يويفا في بيانه إنه يحتفظ بجميع حقوقه لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا ضد الأندية التي رفضت التخلي عن فكرة دوري السوبر "المزعوم"، وسيتم إحالة الأمر إلى اللجان التأديبية المختصة في الاتحاد الأوروبي.

وصرّح أليكساندر تشيفرين رئيس يويفا على هامش القرارات: "قلت في مؤتمر الاتحاد الأوروبي منذ أسبوعين إن الأمر يتطلب مؤسسة قوية للاعتراف بارتكاب خطأ خصوصا في تلك الأيام التي يخضع فيها الجميع لمحاكمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك الأندية فعلت ذلك تماما".

وأضاف الرجل السلوفيني: "بقبول تلك الأندية لالتزاماتها واستعدادها لإصلاح الاضطراب الذي تسببت فيه، يبدي الاتحاد الأوروبي رغبته في وضع هذا الفصل وراء ظهره والمضي قدما بروح إيجابية".

وواصل: "التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبية كبيرة، لكنه لن يحتفظ بأي من مبالغ العقوبات التي تم توقيعها، وإنما سيتم استثمارها في المراحل العمرية الصغرى بالمجتمعات المحلية في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة".

وأتم: "تلك الأندية اعترفت بخطأها سريعا وأظهرت ندمها والتزمت مستقبليا تجاه كرة القدم الأوروبية، لكن لا يمكن قول الأمر نفسه بخصوص الأندية الأخرى التي لا تزال مشاركة في ما يُدعى دوري السوبر، وسيتعامل الاتحاد الأوروبي مع تلك الأندية لاحقا".