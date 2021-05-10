رغم الإصابة.. مصطفى محمد في قائمة جالاتاسراي لمواجهة دينزلي سبور

رغم إصابته في لقاء فريقه ضد بشكتاش يوم السبت.. تواجد مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي في قائمة فريقه لمواجهة دينزلي سبور يوم الأربعاء.

مصطفى محمد شارك بديلا مع جالاتاسراي أمام بشكتاش في الدقيقة الـ63 بدلا من راديمال فالكاو، قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة الأخيرة على محفة.

ونشر النادي التركي قائمة الفريق التي تواجه متذيل ترتيب الدوري التركي ضمن الجولة قبل الأخيرة، وظهر فيها اسم المهاجم المصري.

وشهدت القائمة غياب النجم الكولومبي رادميل فالكاو.

وأشارت تقارير تركية إلى أن موقف مصطفى محمد من المشاركة في اللقاء سيتحدد في الساعات الأخيرة قبل المباراة.

حسب صحيفة "فاناتك" التركية، فإن مصطفى محمد تعرض لـ التواء في الكاحل خلال مواجهة فريقه أمام بشكتاش بقمة الدوري التركي.

الصحيفة التركية كشفت عن إن مصطفى محمد حصل على راحة من التدريبات يوم الأحد، على أن يخضع لفحوصات طبية ويخضع للكشف بالآشعة لتحديد مدى الإصابة.

Yukatel Denizlispor maçı kamp kadromuz 👇 #DNZvGS pic.twitter.com/4A3nhU5N7J — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 10, 2021

وفاز جالاتاسراي على بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ40 من الدوري التركي.

الصراع على لقب الدوري التركي بلغ ذروته قبل جولتين من النهاية.

إذ يتواجد بشكتاش في الصدارة برصيد 81 نقطة بفارق نقطتين عن فنربخشه، وبفارق 3 نقاط عن جالاتاسراي.

مباريات الجولة قبل الأخيرة ستلعب في وقت واحد مساء الثلاثاء، مثل مباريات الجولة الأخيرة التي ستقام يوم السبت المقبل.

مصطفى محمد انضم لـ جالاتاسراي معارا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من الزمالك.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة مع جالاتاسراي. سجل فيهم 7 أهداف.