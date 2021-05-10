سكاي: محادثات لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى البرتغال أو ملعب ويمبلي

يستضيف ملعب أتاتورك في اسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وكشفت قناة سكاي سبورت عن وجود محادثات بين حكومة بريطانيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا لنقل مكان المباراة.

وتسعى حكومة بريطانيا إلى نقل المباراة النهائية من تركيا إلى ملعب ويمبلي خاصة وأن النهائي بين فريقين إنجليزيين.

وأشار التقرير إلى أن طلب حكومة بريطانيا بسبب قيود السفر إلى تركيا، وقد طالب جرانت شابس وزير النقل الجماهير بعدم السفر إلى تركيا والتواصل مع يويفا عن طريق اتحاد الكرة.

وتعتبر تركيا من ضمن قائمة حكومة بريطانيا الحمراء مما يضع قيود على القادمين منها.

ويُطلب من مواطني المملكة المتحدة العائدية من دول القائمة الحمراء، حجر صحي في فندق معتمد من الحكومة لمدة 10 أيام.

وأوضح التقرير أن يويفا يدرس كافة الأمور سواء بنقل المباراة إلى ويمبلي أو إلى البرتغال أو الاستمرار كما هو الحال.

ومن المتوقع أن يصدر يويفا قراره النهائي بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل بعدما تخطى باريس سان جيرمان، بينما تأهل تشيلسي عبر ريال مدريد.