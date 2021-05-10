مصدر بـ بيراميدز لـ في الجول: عقوبات مالية على اللاعبين وجلسة مع أروابارينا

الإثنين، 10 مايو 2021 - 15:40

كتب : حامد وجدي

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة - عبد الله السعيد

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن قرار إدارة النادي توقيع عقوبات مالية على الفريق بعد الخسارة 4-2 من سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الإدارة قررت توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد الخسارة 4-2 أمام سيراميكا كليوباترا، وتم إيقاف صرف المستحقات لحين تحسن نتائج الفريق".

وأوضح "من المنتظر أن تتم جلسة بين ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي وهاني سعيد المدير الرياضي والأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الفريق لمعرفة أسباب النتيجة الثقيلة".

أخبار متعلقة
بيراميدز يفقد فتحي وسامي أمام الإنتاج أحمد محسن: هدفي في بيراميدز قتل المباراة وأهدرنا الوقت بطريقة شرعية طبيب بيراميدز: فتحي تعرض لجرح قطعي في الجبهة واحتاج إلى 4 غرز

وأتم "الإدارة لن تقبل بأي هزيمة جديدة في ظل توفير كل شيء للاعبين".

وفاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز برباعية مقابل هدفين، في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وتلقى بيراميدز أثقل هزيمة منذ أن أصبح اسم النادي (بيراميدز) وسكنت شباكه 4 أهداف لأول مرة.

وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 34 في المركز الثالث.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا في الدوري رودولفو أروابارينا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رغم الإصابة.. مصطفى محمد في قائمة جالاتاسراي لمواجهة دينزلي سبور 33 دقيقة | المحترفون
منتخب مصر للسيدات يواجه تونس في أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 38 دقيقة | إفريقيا
سكاي: محادثات لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى البرتغال أو ملعب ويمبلي 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رومانو: كافاني جدد تعاقده مع يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر بـ بيراميدز لـ في الجول: عقوبات مالية على اللاعبين وجلسة مع أروابارينا ساعة | الدوري المصري
أسينسيو: لم نفز على إشبيلية بسبب قرار تحكيمي مثير للجدل ساعة | الدوري الإسباني
مدرب أستون فيلا ينتقد التحكيم بسبب ركلة جزاء بوجبا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بيرلو مستمر مع يوفنتوس 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ: الصباحي رأى "رفعة حاجبي" ولم ير المرفق يوم أمس.. وسأحذف رقم جريشة من هاتفي 2 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 3 اعتذار وتوضيح 4 قائمة الأهلي – عودة متولي.. دعم رباعي لـ موسيماني في مواجهة الاتحاد
قد ينال إعجابك