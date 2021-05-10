مصدر بـ بيراميدز لـ في الجول: عقوبات مالية على اللاعبين وجلسة مع أروابارينا

الإثنين، 10 مايو 2021 - 15:40

كتب : حامد وجدي

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - صالح جمعة - عبد الله السعيد

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن قرار إدارة النادي توقيع عقوبات مالية على الفريق بعد الخسارة 4-2 من سيراميكا كليوباترا في الدوري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الإدارة قررت توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد الخسارة 4-2 أمام سيراميكا كليوباترا، وتم إيقاف صرف المستحقات لحين تحسن نتائج الفريق".

وأوضح "من المنتظر أن تتم جلسة بين ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي وهاني سعيد المدير الرياضي والأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الفريق لمعرفة أسباب النتيجة الثقيلة".

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وأتم "الإدارة لن تقبل بأي هزيمة جديدة في ظل توفير كل شيء للاعبين".

وفاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز برباعية مقابل هدفين، في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وتلقى بيراميدز أثقل هزيمة منذ أن أصبح اسم النادي (بيراميدز) وسكنت شباكه 4 أهداف لأول مرة.

وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 34 في المركز الثالث.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا في الدوري رودولفو أروابارينا
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