تقرير: بيرلو مستمر مع يوفنتوس

الإثنين، 10 مايو 2021 - 14:04

كتب : FilGoal

أندريا بيرلو - يوفنتوس

يستمر أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس مع الفريق حتى بعد الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد أمام ميلان.

ويعاني يوفنتوس من سوء النتائج هذا الموسم ويكافح في الثلاث جولات الأخيرة من الدوري الإيطالي لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 69 نقطة ويحتاج للتواجد في المراكز من الثاني إلى الرابع لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

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وكشف تقرير موقع سبورت إيطاليا أن بيرلو سيقود الفريق بصورة طبيعية أمام ساسولو بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس قد استقر على استكمال بيرلو الموسم الجاري بسبب ضيق الوقت.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس لديه خيارات قليلة وجدول مزدحم خلال الشهر الجاري لذلك يفضل النادي استمراره.

ويلعب يوفنتوس ضد أتالانتا يوم الأربعاء 19 مايو في نهائي كأس إيطاليا لتفادي الخروج بموسم صفري.

وكان قد تم التعاقد مع بيرلو الصيف الماضي خلفا لماوريسيو ساري بعد موسم وحيد مع يوفنتوس.

الدوري الإيطالي يوفنتوس بيرلو
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