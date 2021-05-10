حبيبة مرزوق تحصد المركز 25 لكأس العالم لـ الجمباز الإيقاعي

الإثنين، 10 مايو 2021 - 13:44

كتب : FilGoal

حبيبة مرزوق - جمباز

حصدت حبيبة مرزوق بطلة الجمباز الإيقاعي المصرية ولاعبة نادي وادي دجلة المركز 25 في بطولة كأس العالم.

وأقيمت منافسات كأس العالم للجمباز الإيقاعي في أذربيجان، وتشارك حبيبة مرزوق في البطولة ضمن استعداداتها للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

وحصلت حبيبة على 83.950 نقطة محققة أفضل مركز لأى لاعبة إفريقية فى تاريخ كأس العالم للجمباز الإيقاعي، وتعتبر هذه البطولة آخر المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

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وتعد حبيبة مرزوق المصنفة الأولى في إفريقيا وتمتلك مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات في الجمباز الإيقاعي.

وسبق لحبيبة مرزوق الفوز بالميدالية الذهبية و4 ميداليات فضية في البطولة الإفريقية.

وشاركت حبيبة مرزوق في بطولة كأس العالم مرتين من قبل عامي 2018 في بلغاريا و2019 في أذربيجان.

وتأهلت لاعبة وادى دجلة إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2021 بعدما نجحت في الفوز بـ6 ميداليات ذهب في البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

الجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق وادي دجلة
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