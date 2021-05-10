رغم الإصابة أمام أتليتكو.. بوسكيتش في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

يتواجد اسم سيرجيو بوسكيتش لاعب وسط برشلونة في قائمة فريقه لمباراة ليفانتي بعد أيام قليلة من إصابته أمام أتليتكو مدريد.

ويحل برشلونة ضيفا على ليفانتي يوم الثلاثاء ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وتدرب بوسكيتش بشكل طبيعي يوم الإثنين وأعلن رونالد كومان قائمة الفريق للمباراة والتي ضمت اسمه.

وأصيب سيرجيو بكدمة في الوجه وشق في الفك بمباراة أتليتكو مدريد يوم السبت الماضي.

وتشير بعض التقارير الإسبانية إلى أن بوسكيتش قد يرتدى قناعا في مباراة ليفانتي لحماية وجهه.

💪 @5sergiob, already back out there with the group! pic.twitter.com/PsxAYsyQTq — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2021

الصراع على لقب الدوري الإسباني على أشده قبل 3 جولات فقط على نهاية المسابقة.

إذ يحتل أتليتكو مدريد الصدارة بـ77 نقطة، مقابل 75 نقطة لريال مدريد وبرشلونة.