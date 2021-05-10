رغم الإصابة أمام أتليتكو.. بوسكيتش في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

الإثنين، 10 مايو 2021 - 13:06

كتب : FilGoal

برشلونة

يتواجد اسم سيرجيو بوسكيتش لاعب وسط برشلونة في قائمة فريقه لمباراة ليفانتي بعد أيام قليلة من إصابته أمام أتليتكو مدريد.

ويحل برشلونة ضيفا على ليفانتي يوم الثلاثاء ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وتدرب بوسكيتش بشكل طبيعي يوم الإثنين وأعلن رونالد كومان قائمة الفريق للمباراة والتي ضمت اسمه.

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وأصيب سيرجيو بكدمة في الوجه وشق في الفك بمباراة أتليتكو مدريد يوم السبت الماضي.

وتشير بعض التقارير الإسبانية إلى أن بوسكيتش قد يرتدى قناعا في مباراة ليفانتي لحماية وجهه.

الصراع على لقب الدوري الإسباني على أشده قبل 3 جولات فقط على نهاية المسابقة.

إذ يحتل أتليتكو مدريد الصدارة بـ77 نقطة، مقابل 75 نقطة لريال مدريد وبرشلونة.

برشلونة سيرجيو بوسكيتش
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