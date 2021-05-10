بيراميدز يفقد فتحي وسامي أمام الإنتاج

يغيب ثنائي خط الدفاع أحمد فتحي وأحمد سامي عن مواجهة بيراميدز أمام الإنتاج الحربي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإنتاج الحربي في الخامسة من مساء يوم 19 مايو على استاد الأهلي We السلام ضمن مباريات الجولة 22.

وكان بيراميدز قد تعرض للخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 21.

وتحصل الثنائي أحمد فتحي وأحمد سامي على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وبذلك يغيب ثنائي خط الدفاع أمام الإنتاج الحربي بسبب الإيقاف.

وتجمد رصيد بيراميدز عند 34 نقطة في المركز الثالث بعد خوض 21 مباراة.

أما سيراميكا كليوباترا فرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي.