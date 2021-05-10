كرة يد - بينهم مباراة فجرا.. الكشف عن موعد لقاءات المنتخب في أولمبياد طوكيو

الإثنين، 10 مايو 2021 - 12:22

كتب : FilGoal

يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد موعد مباريات منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها في طوكيو بشهر يوليو المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التي تضم منتخبات الدنمارك والسويد واليابان والبرتغال والبحرين.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى ربع النهائي والمقرر إقامته يوم الثلاثاء 3 أغسطس.

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وجاء موعد مباريات منتخب مصر كالآتي: (بتوقيت مصر)

مصر × البرتغال (السبت 24 يوليو) 12:30 ظهرا

مصر × الدنمارك (الإثنين 26 يوليو) 7:15 صباحا

مصر × اليابان (الأربعاء 28 يوليو) 7:15 صباحا

مصر × السويد (الجمعة 30 يوليو) 9:15 صباحا

مصر × البحرين (الأحد 1 أغسطس) 4:00 فجرا

كرة يد مصر أولمبياد طوكيو
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