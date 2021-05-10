في القمة - أحمد مجدي لـ في الجول: يجب أن يقسم كارتيرون المباراة ولا يكون رد فعل

الإثنين، 10 مايو 2021 - 12:09

كتب : إبراهيم رمضان

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يستضيف الأهلي فريق الزمالك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

وتشتعل المنافسة على قمة الترتيب إذ يحتل الزمالك الصدارة بـ 44 نقطة من 20 مباراة بينما الأهلي يحل ثانيا بـ 40 نقطة وبمباراتين أقل.

ويستعرض FilGoal.com رأي نجوم الكرة السابقين قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

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وقال أحمد مجدي نجم الزمالك السابق لـ FilGoal.com: "تعتمد خطة مباراة القمة على ما يريده كارتيرون من اللقاء".

وأوضح "إذا أراد أن يهاجم فعليه الدفع بشيكابالا ليتحرك بأريحية دون أداء الواجبات الدفاعية".

وتابع "أما إذا أراد الضغط وربط الخطوط والتحولات الهجومية فعليه أن يبدأ بيوسف أوباما، على حسب طريقة كارتيرون سيكون التغير في التشكيل بين أوباما وشيكابالا".

وعن جاهزية الزمالك البدنية عن الأهلي أوضح "الزمالك متأثر جدا جدا من الناحية البدنية، خاض الفريق أخر 4 أو 5 مباريات بنفس التشكيل تقريبا".

وكشف "في المقابل الأهلي أراح لاعب أو اثنين شوط على الأقل مثلما حدث مع محمد أفشة وعمرو السولية".

وشدد مجدي "الفريقان سيتعرضا لمعاناة بدنية في ظل ضغط المباريات وعدم وجود تدوير".

وأضاف مجدي "أتوقع استحواذ كل مدرب على شوط، لكن من يريد أن يفوز سيعلم ماذا يريد من اللقاء سواء الضغط من البداية أو تقسيم المباراة على حسب الرؤية الفنية".

ووجه مجدي نصيحة لكارتيرون قائلا: "يجب أن يقسم المباراة، لا يفتح خطوطه طوال 90 دقيقة".

وتابع "بداية المباراة ستمثل فارق معه، عليه ألا ينتظر رد الفعل حتى يستقبل هدفا ليعود في اللقاء".

واختتم تصريحاته "هذا حدث في لقاء بيراميدز الذي استحوذ على الشوط الأول وانتظر الزمالك الشوط الثاني للعودة في المباراة، يجب ألا يكون رد فعل".

في القمة أحمد مجدي الزمالك
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