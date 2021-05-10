في القمة - أسامة عرابي لـ في الجول: عودة مصابي الدفاع كفيلة لتحسين الأداء.. أفضل البدء بـ طاهر

يستضيف الأهلي فريق الزمالك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري.

وتشتعل المنافسة على قمة الترتيب إذ يحتل الزمالك الصدارة بـ 44 نقطة من 20 مباراة بينما الأهلي يحل ثانيا بـ 40 نقطة وبمباراتين أقل.

ويستعرض FilGoal.com رأي نجوم الكرة السابقين قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وقال أسامة عرابي نجم الأهلي السابق لـ FilGoal.com: "أرقام دفاع الأهلي في الفترة الأخيرة منطقية".

وأوضح "الرباعي الأساسي كان محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول، وغابوا عن المباريات".

وتابع "لا يمكن أن يؤدي البديل بنفس الكفاءة إلا بعد مرور فترة، عودة هاني وبدر وأيمن كفيلة بتحسين الأداء".

وعن رأيه في التشكيل الأساسي قال عرابي: "أفضل أن يبدأ طاهر محمد خاصة أنه يملك معدلات جري مميزة".

وأضاف "يعيب طاهر فقط العصبية المفرطة، صلاح محسن مناسب أكثر للشوط الثاني لفتح مساحات والضغط على الزمالك في الأمام لحرمانه من التقدم".

ونصح عرابي موسيماني "أتمنى أن يلعب بنفس طريقة المباراة الماضية وأن يبادر بالضغط وليمتلك الكرة ويحرم الزمالك من نقلها".

واختتم تصريحاته "الزمالك يملك لاعبين مميزين وإن لم يتم الضغط عليه فنجاح لاعبيه في نقل الكرة بين الخطوط سيمثل متاعب عديدة للأهلي".