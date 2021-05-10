مواعيد مباريات الإثنين 10 مايو 2021.. قمة الأهلي ضد الزمالك ضمن أربعة لقاءات في الدوري

قمة رمضانية جديدة بين الأهلي والزمالك في منافسات الدوري المصري ضمن أربع مباريات في المسابقة.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021.

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الدوري المصري

تقام أربع مباريات في توقيت واحد في التاسعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 21.

يلعب الأهلي أمام الزمالك على استاد القاهرة الدولي والمذاعة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

كما يحل الإسماعيلي ضيفا على البنك الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف الجونة فريق أسوان وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

أما المباراة الرابعة فتقام بين سموحة ووادي دجلة وتقام على استاد الإسكندرية.

الدوري الإنجليزي

يستضيف فولام فريق بيرنلي ضمن مباريات الجولة 35 من المسابقة وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 في تمام التاسعة مساء.

وتأتي أهمية اللقاء لتحديد الهابط الثالث رسميا إذ أنه في حال تعثر فولام يلحق بوست بروميتش وشيفلد يونايتد إلى التشامبيونشيب.