في القمة - أحمد عبد الرؤوف لـ في الجول: لا أريد أحداد مهاجما ضد الأهلي.. وإشراك المثلوثي في هذه الحالة

يرى أحمد عبد الرؤوف لاعب الزمالك السابق أن الأفضل عدم مشاركة حميد أحداد لاعب الفريق ضد الأهلي يوم الإثنين في الجولة 21 من الدوري المصري.

واستطلع FilGoal.com رأي عبد الرؤوف قبل القمة وقال:"الأفضل أن يكون (محمود عبد الرازق) شيكابالا ورقة رابحة ضد الأهلي، لأنه لاعب يشارك ليغير مسار اللقاء. لا أريد أن يبدأ حميد أحداد، لا يقدم شيئا ولن يفعل".

وواصل "هناك حل آخر، أن يلعب الزمالك بثلاثي في الوسط، لاعبان أمام طارق حامد، إما (أحمد سيد) زيزو و(يوسف إبراهيم) أوباما، أو الأخير مع فرجاني ساسي، ويكون الهجوم مكونا من زيزو وأشرف بنشرقي وسيف الدين الجزيري".

وأضاف "إذا لعب زيزو في الوسط بجوار أوباما، يشارك شيكابالا منذ البداية كجناح أيمن، على أن يلعب حمزة المثلوثي كظهير بدلا من حازم إمام بسبب النواحي الدفاعية. الأهلي لديه ميزة تتمثل في وفرة اللاعبين بعكس الزمالك، لذلك لا أراه مُجهدا أكثر".

واستمر موجها كلامه لباتريس كارتيرون مدرب الزمالك "لا تنتظر المنافس في ملعبك خلال أول 25 دقيقة، لابد أن تضغط. ولابد من الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية، وإيصال الرسالة لهم أن الهدف هو الفوز".

ويحل الزمالك ضيفا على الأهلي يوم الإثنين في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف وللأخير مباراتين مؤجلتين.