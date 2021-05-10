"لأنه كان مُقدّرًا لنا أن نجتمع".. ماريجا ينضم إلى الهلال السعودي

الإثنين، 10 مايو 2021 - 02:28

كتب : FilGoal

موسى ماريجا

أعلن نادي الهلال السعودي عن تعاقده مع المهاجم المالي موسى ماريجا قادما من بورتو البرتغالي.

ووقّع ماريجا على عقدٍ يربطه بـ الهلال لمدة 3 سنوات في صفقة مجانية بعد نهاية ارتباطه مع بورتو في الصيف المقبل.

"اجتمعنا أخيرا"

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وأعلن الهلال عبر حساباته عن الصفقة بطريقة رائعة، مُستخدمًا في ذلك مقطع فيديو بصوت ماريجا نفسه، يكشف فيه عن كيف تقاطعت مساراته دوما مع الهلال وكان اجتماعهما مصيرا حتميا سيحدث في نهاية المطاف.

فعام 1991 الذي شهد مولد ماريجا، هو نفسه الذي توج فيه الهلال بدوري أبطال آسيا لأول مرة.

وعام 2020 الذي فاز فيه الهلال في الثلاثية، هو نفسه الذي حصد فيه ماريجا الثلاثية في البرتغال مع بورتو.

الآن وبقميص الهلال، لن تتقاطع مساراتهما، بل ستسير جنبًا إلى جنب حتى نهاية الطريق.

مسيرة حافلة

ماريجا (30 عاما) انضم إلى بورتو عام 2016 قادما من ماريتيمو مقابل قرابة الـ4 ملايين يورو.

وخرج ماريجا معارًا إلى فيتوريا جيمارايش لموسم واحد، قبل أن يعود لصفوف بورتو ويقضي معه 3 مواسم ناجحة.

وخاض ماريجا 190 مباراة مع بورتو سجل خلالها 72 هدفا وصنع 33، وساهم في التتويج بـ4 ألقاب، منها ثلاثية الموسم الماضي المحلية.

وقاد ماريجا فريقه بورتو لإقصاء يوفنتوس هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا والوصول إلى مرحلة ربع النهائي.

ويمتلك ماريجا 25 مباراة دولية مع منتخب مالي سجل خلالها 3 أهداف، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر وسجل هدفا وحيدا، كما شارك في نسخة 2017 وواجه منتخب مصر.

موسى ماريجا الهلال
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