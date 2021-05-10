في القمة - محمد يوسف لـ في الجول: موسيماني يجب أن يضغط على الزمالك.. وهذه أهمية طاهر

يستضيف الأهلي فريق الزمالك مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري.

وتشتعل المنافسة على قمة الترتيب إذ يحتل الزمالك الصدارة بـ 44 نقطة من 20 مباراة بينما الأهلي يحل ثانيا بـ 40 نقطة وبمباراتين أقل.

ويستعرض FilGoal.com رأي نجوم الكرة السابقين قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وقال محمد يوسف مدرب الأهلي السابق لـ FilGoal.com: "من الطبيعي أن تستقبل شباك الأهلي الأهداف في ظل عدم ثبات التشكيل ودخول عناصر كانت بعيدة عن المشاركة".

وأضاف "الدفاع مركز حساس مثل حراسة المرمى ويتأثر بأي تغيير. الفريق دخل مباريات بدون ظهير أيسر واضطر لتوظيف أحمد نبيل كوكا في غياب علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد".

وشدد "يحسب للجهاز الفني أنه كان يفوز في المباريات رغم ذلك وأعتقد أن الأرقام تؤكد تساوي الأهلي والزمالك على الصعيد الدفاعي رغم غيابات الأحمر".

وعن اختياراته للرباعي الأفضل لبداية اللقاء، اختار "الأفضل أن يبدأ طاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي لانه أكثر التزاما من الناحية الخططية ويملك سرعات مميزة".

واستمر "أرى أن يكون خط الهجوم مكونا من طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأمامهم محمد شريف".

ووجه نصيحة لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي "عليه أن يضغط على دفاع الزمالك لأنه الأقل من بين خطوط الفريق".

وشرح "عند الضغط عليه سوف تحدث الأخطاء أو الحصول على ركلات جزاء".

وتوقع "استراتيجية كارتيرون ستتغير في هذه المواجهة، خلال المباراة الماضية تنازل الزمالك عن الاستحواذ ولكن هذا المرة سوف يستحوذ".

وأتم "لذلك الضغط على دفاع الزمالك مهم لحرمان لاعبيه من بناء الهجمات وخلق الاستحواذ".