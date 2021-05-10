الشحات: تخلصت من كل الضغوط.. وأفضل الجلوس في المنزل على الانضمام لـ الزمالك

أكد حسين الشحات لاعب الأهلي على أنه تخلص من كل الضغوط الذي كان يمر بها في الفترة الماضية، وأنه لا يزال أمامه الكثير ليقدمه للفريق الأحمر وجماهيره.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال الشحات عبر قناة إم بي سي مصر: "أي لاعب يشعر دائما أنه لم يحصل على حقه كما يجب، ولكني أحاول التركيز في الملعب وعدم الانتباه لأي شيء آخر".

وأضاف "تخلصت من كل الضغوط التي كانت تلاحقني في الفترة الماضية، ولا يزال لدي الكثير لأقدمه للأهلي وجماهيره".

وبسؤاله عن مدربه بيتسو موسيماني رد قائلا: "عندما يثق المدير الفني في أحد لاعبيه يصبح هو أفضل لاعب في العالم، وموسيماني يثق في قدراتي بشكل كبير".

وبسؤاله هل تستطيع ترك الأهلي رد الشحات قائلا: "لا.. لا أستطيع ذلك إلا إذا أراد الأهلي".

ثم كان السؤال للشحات إذا رحلت عن الأهلي هل تنضم للزمالك أم تفضل الجلوس في المنزل، ورد لاعب الفريق الأحمر قائلا: "لا لن أنضم للزمالك وأفضل الجلوس في المنزل، وبالطبع الزمالك ناد كبير وله احترامه".

وأتم تصريحاته قائلا: "المشادة مع مصطفى محمد في نهائي إفريقيا كانت مجرد موقف في الملعب وانتهى ونحن زملاء في منتخب مصر، وكل سنة وهو بخير ورمضان كريم عليه وعلى أسرته".

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